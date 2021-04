Euro-Wirtschaft laut EZB-Chefin Lagarde noch auf Krücken angewiesen

Frankfurt (Reuters) - Die Wirtschaft im Euro-Raum muss aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch bis in eine Erholungsphase hinein mit geldpolitischen und fiskalischen Hilfen gestützt werden.

Man denke an einen Patienten, der aus einer schweren Krise komme, aber immer noch auf zwei Krücken angewiesen sei, sagte die Notenbankchefin am Mittwoch auf einer Online-Veranstaltung der Nachrichtenagentur Reuters. "Man will keine der Krücken entfernen, die fiskalische oder die geldpolitische, bis der Patient wirklich gut laufen kann", sagte sie. Und das bedeute Unterstützung bis gut in die Erholungsphase hinein.

Einige Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten zuletzt bereits über ein mögliches Herunterfahren der umfangreichen Notfall-Anleihenkäufe der Notenbank ab dem dritten Quartal nachgedacht, sollte die Wirtschaft im zweiten Halbjahr auf einen robusten Erholungskurs umschwenken. So hatte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass die EZB dann ab dem dritten Quartal langsam beginnen könne, ihre Anleihenkäufe des PEPP-Programms herunterzufahren und auslaufen zu lassen. Andere Euro-Wächter wie Griechenlands Notenbank-Gouverneur Yannis Stournaras hatten sich dagegen deutlich vorsichtiger geäußert.