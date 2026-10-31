EUROBANK gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
EUROBANK hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,28 Prozent auf 1,25 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf EUROBANK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EUROBANK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle EUROBANK Aktie News
EUROBANK Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EUROBANK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.