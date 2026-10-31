EUROBANK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

31.10.26 06:35 Uhr

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,28 Prozent auf 1,25 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

EUROBANK hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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