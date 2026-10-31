EUROBANK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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EUROBANK präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,08 Milliarden EUR.
Redaktion Finanzen.net
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