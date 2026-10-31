EUROBANK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,08 Milliarden EUR.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.

EUROBANK präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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