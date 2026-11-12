Eurobattery Minerals erhält Aktionärsanträge zur Aufnahme zusätzlicher Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung
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Stockholm, 12. November 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (nachfolgend „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es Anträge von fünf Aktionären erhalten hat, zusätzliche Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung aufzunehmen.
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Die beantragten Tagesordnungspunkte betreffen Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Unternehmens sowie den Vorschlag zur Bestellung eines Sonderprüfers (särskild granskare) gemäß Kapitel 10, §§ 21–22 des schwedischen Aktiengesetzes (Aktiebolagslagen).
Das Unternehmen prüft die Anträge und wird die beantragten Tagesordnungspunkte in die Einberufungsbekanntmachung zur außerordentlichen Hauptversammlung aufnehmen, soweit dies nach dem schwedischen Aktiengesetz erforderlich ist. Die Einberufungsbekanntmachung einschließlich der vollständigen Anträge wird gesondert veröffentlicht.
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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