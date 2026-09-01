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Eurobike nicht zeitgleich mit Kölner Fahrradmesse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die angeschlagene Fahrradmesse "Eurobike" wird doch nicht in den Herbst verlegt. Entgegen früherer Ankündigungen soll die 35. Ausgabe nicht im September, sondern wie bislang gewohnt im Frühsommer in Frankfurt über die Bühne gehen. Der Veranstalter Fairnamic kündigte für den 30. Juni bis 2. Juli 2027 ein auf drei Tage verkürztes Messeformat an, das wie bislang im Jahrestakt stattfinden soll. Hier war eigentlich ein Wechsel auf einen Zweijahresrhythmus angekündigt worden.

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Die Eurobike vermeidet damit die direkte zeitliche Konkurrenz zur neuen Fahrradmesse "towards tomorrow - European Bike Show" vom 6. bis zum 8. September 2027 in Köln. Diese Veranstaltung hat der Zweiradindustrieverband ZIV zusammen mit der Kölner Messegesellschaft als "internationale Weltleitmesse" angekündigt. Zuvor hatte der ZIV die Zusammenarbeit mit der Eurobike aus strategischen Gründen aufgekündigt.

Mit der Terminierung reagiere man im Sinne der Branche auf geänderte Markt- und Wettbewerbsbedingungen, erklärte Fairnamic-Geschäftsführer Philipp Ferger. Die Eurobike musste in den vergangenen Jahren deutliche Rückgänge bei Besuchern und Ausstellern hinnehmen. Das neue Format soll sich stärker auf das Fachpublikum konzentrieren und wird auf das östliche Messegelände verlegt, das näher an der Innenstadt liegt./ceb/DP/stk

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