Eurofighter in Lettland zum Schutz des Luftraums während Wahl

24.09.26 19:30 Uhr

RIGA (dpa-AFX) - In Lettland sind vier Eurofighter der Bundeswehr zur Absicherung des Luftraums während der Parlamentswahl in dem baltischen EU- und Nato-Land Anfang Oktober eingetroffen. Die Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau landeten auf dem Militärflugplatz Lielvarde. Sie werden für gut eine Woche in Lettland stationiert sein und Aufgaben zur Unterstützung der integrierten Luft- und Raketenabwehr der Nato übernehmen, wie das Verteidigungsministerium in Riga mitteilte.

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Lettland wählt am 3. Oktober eine neue Volksvertretung. Das Nato-Land hatte vor dem Hintergrund wiederholter Verletzungen des baltischen Luftraums in jüngster Zeit seine Nato-Verbündete um Unterstützung für eine sichere Durchführung der Parlamentswahlen gebeten. Die Luftwaffe hatte in der Vorwoche die Verlegung der Eurofighter zugesagt, bevor sie ab Dezember 2026 von Estland aus erneut für einen längeren Zeitraum die Nato-Luftraumüberwachung übernehmen wird.

Lettlands Regierungschef: "Konkretes Zeichen der Nato-Solidarität"

"Vielen Dank an Deutschland für die Hilfsbereitschaft und die enge Zusammenarbeit!", schrieb Regierungschef Andris Kulbergs in Reaktion auf die Ankündigung auf der Plattform X. "Dies ist ein konkretes Zeichen der Nato-Solidarität und unseres gemeinsamen Engagements für den Schutz des lettischen Luftraums und die Sicherheit der lettischen Bevölkerung."

Lettland grenzt im Osten an Russland und Belarus. Im Zuge des Ukraine-Kriegs hat es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in dem Baltenstaat gegeben. Bei ukrainischen Angriffen waren mehrfach fehlgeleitete unbemannte Flugkörper, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angegriffen hatte, in den lettischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. In zwei Fällen wurden Drohnen von Nato-Kampfjets über Lettland abgeschossen./awe/DP/men