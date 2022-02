Eurofins Scientific steigert die Dividende

Der französische Labordienstleister Eurofins Scientific (ISIN: FR0014000MR3) wird eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 85,25 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,17 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,68 Euro ausgeschüttet.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Geschäftsjahr um 24 Prozent auf 6,72 Mrd. Euro, wie der Konzern am Dienstag weiter mitteilte. Das organische Umsatzwachstum betrug 21,7 Prozent.

Der Betriebsgewinn (EBITDA) auf bereinigter Basis stieg um 35 Prozent auf 1,90 Mrd. Euro. Der Nettogewinn auf bereinigter Basis kletterte um 48 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro (Vorjahr: 706 Mio. Euro). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 5,29 Euro nach 3,63 Euro im Jahr zuvor.

Die Firma wurde 1987 gegründet. Eurofins ist ein Labor-Dienstleister, der für Kunden aus weiten Teilen der Industrie, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Pharma und Umwelt, Analyseleistungen erbringt, unter anderem auch zur COVID-19 Diagnose. Das Unternehmen beschäftigt über 50.000 Mitarbeiter. Der Börsengang erfolgte am 24. Oktober 1997.

