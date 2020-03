Eurogruppen-Chef: EZB-Anleihenkaufprogramm ist "wichtige Entscheidung"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat das neue Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) als "wichtige Entscheidung" begrüßt und weitere Maßnahmen der Europäischen Union in Aussicht gestellt. IM Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Centeno, der auch portugiesischer Finanzminister ist, dass die EU sich der Situation stelle, indem sie die Corona-Pandemie mit koordinierten Maßnahmen bekämpfe.

"Die Länder treffen harte Entscheidungen, und wir suchen nach Wegen, um eine gemeinsame politische Reaktion der EU zu verstärken", so der Portugiese. Die EZB hat ein neues Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgestellt, das die Wirtschaft der Eurozone vor dem sich ausbreitenden Coronavirus schützen soll. Damit will die Zentralbank den Investoren ein entschlossenes Signal geben, dass sie hinter den umkämpften Regierungen der Region stehen wird.

