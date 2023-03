Eurogruppen-Chef sieht Europas Banken für weitere Zinserhöhungen gewappnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hat sich trotz der großen Turbulenzen im Bankenmarkt zuversichtlich gezeigt, dass Europas Banken für weitere Zinserhöhungen gewappnet sind. "Wir sind uns der Risiken bewusst, die derzeit in unserem Banken- und unserem globalen Finanzsystem bestehen. Aber die Höhe der Eigenkapitalpuffer gibt uns die Gewissheit, dass wir in der Lage sind, diese Risiken zu managen", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Er sei zwar nicht entspannt, sagte Donohoe. "Aber ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir in Europa ergriffen haben, funktioniert haben und immer noch funktionieren."

Eine Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen bei Banken hält er nicht für nötig. "Nein, die Art und Weise, wie wir damit in der Europäischen Union umgehen, funktioniert im Moment gut. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir in der Lage sind, Risiken sowohl für den Staat als auch für unser Bankensystem zu managen", sagte Donohoe.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2023 05:26 ET (09:26 GMT)