Eurogruppen-Chef: 'Wir sind sehr nah dran an einer Einigung'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat die EU-Finanzminister zum Kompromiss bei den geplanten Milliardenhilfen für Staaten, Firmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise aufgerufen. "Wir sind sehr nah dran an einer Einigung", sagte Centeno am Donnerstagabend kurz vor einer neuen Verhandlungsrunde der Minister. "Ich vertraue darauf - ich vertraue immer noch darauf, dass diesmal alle dieser Aufgabe gerecht werden."

Gefordert sei der Wille zum Kompromiss, auf dem die Europäische Union gründe, sagte Centeno in einem auf Twitter veröffentlichten Video. In der Pandemie seien alle Staaten in derselben Situation. "Es gibt keine Passagiere erster Klasse, wir schwimmen oder wir sinken gemeinsam."

Die Finanzminister der 19 Eurostaaten und die übrigen EU-Finanzminister wollten am Abend (ab 19.00 Uhr) erneut über das Rettungspaket beraten, das einen Umfang von etwa 500 Milliarden Euro hat. Die Minister hatten bereits die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch 16 Stunden verhandelt, ohne eine Lösung zu finden./vsr/DP/jha