Eurogruppenchef - Italien will EU-Fiskalregeln einhalten

Brüssel (Reuters) - Italien hat sich nach den Worten von Eurogruppenchef Mario Centeno bereiterklärt, die Haushaltsregeln der Europäischen Union einzuhalten.

Der neue italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria habe in der jüngsten Sitzung der Eurogruppe bekräftigt, dass sich die Regierung in Rom den Bestimmungen verpflichtet fühle, sagte Centeno am Donnerstag in Brüssel.

Das hoch verschuldete Italien wird von einer Koalition der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der weit rechts stehenden, ausländerfeindlichen Lega regiert. Sie plant weitreichende Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben. Dies könnte zum Streit mit der EU-Kommission über Haushaltsdefizite führen und weckt Ängste vor einer neuen Schuldenkrise. Zudem hat sich der Europaminister Paolo Savona wiederholt skeptisch über eine Mitgliedschaft seines Landes in der Euro-Zone geäußert.