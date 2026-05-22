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Euroholdings präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

23.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Euroholdings Ltd Registered Shs When Issued
8,40 USD -0,10 USD -1,18%
Charts|News|Analysen

Euroholdings gab am 21.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 166,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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