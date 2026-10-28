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Marktbericht

Euronext-Handel CAC 40 am Mittag in Rot

Euronext-Handel CAC 40 am Mittag in Rot

Heute halten sich die Anleger in Paris zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.94 EUR -0.34 EUR -0.18 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
428.20 EUR -6.05 EUR -1.39 %
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Pernod Ricard S.A.
66.48 EUR -0.62 EUR -0.92 %
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Renault S.A.
26.12 EUR 0.20 EUR 0.77 %
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Stellantis
3.93 EUR 0.21 EUR 5.71 %
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Indizes
CAC 40
7,880.61 EUR -6.53 EUR -0.08 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,18 Prozent leichter bei 7.873,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,361 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,371 Prozent auf 7.916,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.887,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.918,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.872,40 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,726 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 8.078,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der CAC 40 noch bei 8.458,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der CAC 40 bei 8.216,58 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,93 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 682.701 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 228,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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