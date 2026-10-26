Euronext-Handel: CAC 40 am Mittag mit Gewinnen

Euronext-Handel im Fokus

26.10.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 entwickelt sich am Montag positiv.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,65 Prozent stärker bei 7.833,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,433 Prozent auf 7.816,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7.782,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7.814,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.855,39 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 8.077,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 8.372,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 8.225,63 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,41 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 267.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232,075 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net