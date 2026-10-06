Euronext-Handel: CAC 40 beendet den Dienstagshandel im Plus

Index-Performance im Blick

06.10.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 verzeichnete am Dienstagabend Kursanstiege.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,40 Prozent höher bei 7.865,07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,304 Prozent fester bei 7.857,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.834,10 Punkten am Vortag.

Bei 7.837,95 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.916,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der CAC 40 8.278,77 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.479,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.971,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,03 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 343.735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 198,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie weist mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net