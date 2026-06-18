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Euronext-Handel im Blick

Euronext-Handel CAC 40 beendet die Sitzung mit Verlusten

19.06.26 17:57 Uhr
Euronext-Handel CAC 40 beendet die Sitzung mit Verlusten | finanzen.net

Der CAC 40 verlor letztendlich an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
189,80 EUR -2,90 EUR -1,50%
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Alstom S.A.
16,09 EUR -0,02 EUR -0,09%
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55,16 EUR -1,52 EUR -2,68%
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5,59 EUR 0,01 EUR 0,16%
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Indizes
CAC 40
8.421,1 PKT -46,8 PKT -0,55%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,55 Prozent schwächer bei 8.421,14 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,484 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,067 Prozent stärker bei 8.473,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 8.467,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8.501,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.419,20 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,484 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.981,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.807,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.553,45 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,76 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 851.015 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
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31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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