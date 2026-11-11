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CAC 40-Performance im Fokus

Euronext-Handel: CAC 40 klettert am Mittwochmittag

Euronext-Handel: CAC 40 klettert am Mittwochmittag

Der CAC 40 notiert am Mittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208.45 EUR -1.15 EUR -0.55 %
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Carrefour S.A.
14.00 EUR 0.10 EUR 0.76 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
443.70 EUR -2.20 EUR -0.49 %
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Pernod Ricard S.A.
71.80 EUR -0.38 EUR -0.53 %
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Renault S.A.
29.67 EUR 0.10 EUR 0.34 %
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Stellantis
3.78 EUR -0.05 EUR -1.24 %
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Indizes
CAC 40
8,301.05 EUR 22.46 EUR 0.27 %
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Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,30 Prozent fester bei 8.303,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,474 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,576 Prozent auf 8.326,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8.278,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.349,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.296,21 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 2,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7.803,33 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.714,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 8.156,23 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,32 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 344.405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,660 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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