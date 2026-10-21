Euronext-Handel: CAC 40 präsentiert sich mittags fester

CAC 40 im Fokus

21.10.26 12:26 Uhr

Der CAC 40 performt am dritten Tag der Woche positiv.

Um 12:08 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent stärker bei 7.869,33 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,360 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.834,51 Zählern und damit 0,051 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.838,49 Punkte).

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.830,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7.891,10 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,204 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.138,94 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 8.363,14 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 8.258,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,98 Prozent nach unten. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 57.166 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 214,681 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net