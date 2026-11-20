CAC 40-Performance

Der CAC 40 verliert am fünften Tag der Woche an Wert.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,15 Prozent schwächer bei 7.988,01 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,440 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,749 Prozent tiefer bei 8.020,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 8.080,74 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.029,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.929,07 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 4,74 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der CAC 40 noch bei 7.838,49 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 8.453,09 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 7.981,07 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,53 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 301.390 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 235,666 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net