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CAC 40-Marktbericht

Euronext-Handel: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich fester

Euronext-Handel: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich fester

Der CAC 40 gewann heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.32 EUR 4.32 EUR 2.27 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
406.55 EUR 11.90 EUR 3.02 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.78 EUR 0.16 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
26.53 EUR -0.76 EUR -2.78 %
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Stellantis
3.85 EUR 0.02 EUR 0.39 %
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Indizes
CAC 40
7,934.70 EUR 61.59 EUR 0.78 %
News | Analysen

Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,78 Prozent auf 7.934,70 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,337 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,250 Prozent schwächer bei 7.853,40 Punkten in den Handel, nach 7.873,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.937,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.853,40 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Stand von 8.090,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.382,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.077,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,18 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 259.796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,674 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,53 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:31 Airbus SE Buy UBS AG
09:36 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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