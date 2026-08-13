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CAC 40 im Fokus

Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

So bewegte sich der CAC 40 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
213.65 EUR -1.35 EUR -0.63 %
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20.30 EUR 0.27 EUR 1.35 %
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4.43 EUR -0.21 EUR -4.43 %
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Indizes
CAC 40
8,579.60 EUR -57.20 EUR -0.66 %
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Zum Handelsschluss gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,66 Prozent auf 8.579,60 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,513 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,095 Prozent auf 8.628,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8.636,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.643,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.577,49 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.338,81 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 7.952,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.923,45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,69 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1.163.160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 225,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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