DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 +2,8%Nas24.451 +1,4%Bitcoin65.776 +3,2%Euro1,1796 +0,1%Öl90,09 -8,3%Gold4.863 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 ITM Power A0B57L Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingefahren hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Euronext-Handel: CAC 40 schlussendlich stärker

17.04.26 17:57 Uhr
Euronext-Handel: CAC 40 schlussendlich stärker | finanzen.net

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,64 EUR 7,64 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bouygues S.A.
51,46 EUR -0,26 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
497,95 EUR 14,95 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
56,54 EUR 2,44 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
7,43 EUR 0,46 EUR 6,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
0,29 EUR 0,01 EUR 3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.425,1 PKT 162,4 PKT 1,97%
Charts|News|Analysen

Am Freitag steht der CAC 40 via Euronext schlussendlich 1,97 Prozent im Plus bei 8.425,13 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.265,27 Zählern und damit 0,031 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.262,70 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8.263,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.455,65 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7.974,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 8.258,94 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.04.2025, einen Stand von 7.285,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,81 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 588.811 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,211 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
14:41Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
16.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:41Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.04.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
16.04.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
13.04.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen