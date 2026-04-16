Euronext-Handel: CAC 40 schlussendlich stärker

Index-Performance im Fokus

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Am Freitag steht der CAC 40 via Euronext schlussendlich 1,97 Prozent im Plus bei 8.425,13 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.265,27 Zählern und damit 0,031 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.262,70 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8.263,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.455,65 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7.974,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 8.258,94 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.04.2025, einen Stand von 7.285,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,81 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 588.811 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,211 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net