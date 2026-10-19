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CAC 40-Entwicklung

Euronext-Handel CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge

Euronext-Handel CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
400.35 EUR -5.20 EUR -1.28 %
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Pernod Ricard S.A.
68.02 EUR -0.18 EUR -0.26 %
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Renault S.A.
27.23 EUR -0.30 EUR -1.09 %
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Stellantis
3.93 EUR -0.02 EUR -0.47 %
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Indizes
CAC 40
7,833.14 EUR -123.56 EUR -1.55 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,45 Prozent tiefer bei 7.841,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,896 Prozent auf 7.885,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.956,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.894,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.840,13 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 8.065,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 8.338,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 8.174,20 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,32 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 375.649 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,432 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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