Euronext-Handel CAC 40 verbucht zum Start Abschläge

CAC 40-Performance

CAC 40-Handel am Morgen.

Am Mittwoch steht der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 0,57 Prozent im Minus bei 8.280,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,415 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,534 Prozent leichter bei 8.283,42 Punkten, nach 8.327,86 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.283,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.272,13 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7.911,53 Punkte. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 8.313,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.335,40 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,04 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53.920 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,136 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net