Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels freundlich

CAC 40-Entwicklung

21.07.26 17:57 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Paris optimistisch.

Am Dienstag erhöhte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 8.363,14 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,104 Prozent auf 8.348,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8.340,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.375,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.299,87 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8.421,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.235,72 Punkte. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 7.798,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,05 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 369.097 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244,368 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net