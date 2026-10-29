Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,73 Prozent stärker bei 7.944,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,570 Prozent auf 7.931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.886,96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7.949,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.923,22 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.035,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.408,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8.200,88 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 3,06 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 13.643 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,346 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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