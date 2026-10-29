DAX 25.819 +0,4%ESt50 6.164 -0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,64 -0,5%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.723 -1,5%Euro 1,1136 -0,2%Öl 114,5 -0,7%Gold 4.023 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Euronext-Handel im Blick

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.00 EUR 1.00 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.21 EUR -0.02 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
421.00 EUR -1.85 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
65.94 EUR -0.54 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.60 EUR 1.36 EUR 5.18 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.11 EUR -0.09 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,947.57 EUR 60.61 EUR 0.77 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,73 Prozent stärker bei 7.944,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,570 Prozent auf 7.931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.886,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7.949,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.923,22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.035,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.408,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8.200,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 3,06 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 13.643 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,346 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:51 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Airbus SE Outperform Bernstein Research
08:01 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.