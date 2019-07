Europa will wieder IWF-Chef stellen - Suche für Lagarde-Nachfolge läuft

Brüssel (Reuters) - Die EU will wieder Anspruch auf den IWF-Chefposten erheben.

Es müsse ein Europäer an die Spitze des Internationalen Währungsfonds rücken, sagte die spanische Finanzministerin Nadia Calvino am Montag in Brüssel. Die Eurogruppe solle sich informell mit dem Thema befassen, ergänzte ihr französischer Kollege Bruno Le Maire. Die EU müsse sich rasch auf einen Namen verständigen.

Mit der Situation vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Finnland habe gerade die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und solle daher einen geeigneten Kandidaten finden. Im Gespräch seien unter anderem der frühere Eurogruppenchef und niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem sowie der einstige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb.

Traditionell wird der IWF von einem Europäer geleitet und die Schwesterorganisation Weltbank von einem Amerikaner. Allerdings stören sich die aufstrebenden Schwellenländer an diesem Duopol und würden gerne selbst mehr Einfluss bekommen. Als möglicher Kandidat der Europäer wird auch der Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, gehandelt, der früher die kanadische Zentralbank geleitet hat. Er ist in Kanada geboren und aufgewachsen, besitzt aber neben der kanadischen auch die britische und irische Staatsbürgerschaft und genießt in der Notenbanker-Szene einen sehr guten Ruf.

Auch über einen Wechsel von Bundesbank-Chef Jens Weidmann nach Washington wurde bereits spekuliert. Eine Sprecherin der deutschen Notenbank sagte, Weidmann sei mit seinem derzeitigen Posten sehr zufrieden und bewerbe sich nirgendwo anders. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, der Findungsprozess habe gerade erst begonnen.

IWF-Chefin Christine Lagarde wurde gerade für den Chefposten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Die Französin würde Anfang November von Washington nach Frankfurt wechseln und lässt ihre Aufgaben beim IWF ruhen. Der Fonds ernannte daraufhin ihren Stellvertreter David Lipton zum Interimschef, einen US-Ökonomen.