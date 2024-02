Europäer verärgert über Trumps Nato-Drohungen

- von Andreas Rinke und Alan Charlish

Berlin/Paris (Reuters) - Ex-US-Präsident Donald Trump hat mit der Drohung, missliebigen Ländern den Schutz vor einem russischen Angriff zu entziehen, Kritik und die Forderung nach mehr Militärausgaben ausgelöst.

"Die Nato kann kein Militärbündnis 'a la carte' sein, das von der Laune des US-Präsidenten abhängt", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag in Brüssel. Kanzler Olaf Scholz zeigte sich wenig beunruhigt: "Ich bin mir sicher, dass Nato für die USA, für Kanada, für die europäischen Länder essenziell ist." Dies würden auch die Amerikaner so sehen. Die Bundesregierung verwies zudem darauf, dass Deutschland das Nato-Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, bereits erfülle und sich deshalb nicht angesprochen fühle. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas und ihre dänische Kollegin Mette Frederiksen sprachen dagegen von einem Weckruf an die Europäer, mehr Geld in die Rüstung zu stecken.

Der 77-jährige Trump, der im November bei den US-Präsidentschaftswahlen erneut antreten will, hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass er Nato-Verbündete nicht vor einer russischen Invasion schützen würde, die nicht genug für ihre eigene Verteidigung ausgeben. Trump hatte europäischen Verbündeten bereits während seiner ersten Amtszeit mit dem Entzug des US-Schutzes gedroht.

Die Bundesregierung reagierte gelassen: "Wir sind dem Zwei-Prozent-Ziel verpflichtet und entschlossen, das weiter einzuhalten", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die Nato-Länder hatten sich darauf verständigt, bis 2024 die Ausgaben für Verteidigung auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung zu steigern. Die Bundesregierung will dieses Ziel auch dank des 100-Milliarden-Euro-Sonderkredits für die Bundeswehr erreichen. Finanzminister Christian Lindner hatte zudem versichert, dass dies auch über das Jahr 2028 hinaus so bleiben werde, wenn das Geld aus dem Sondertopf ausgegeben sein wird. "Ich bin davon überzeugt, dass die transatlantische Partnerschaft im überragenden Interesse ist - egal, wer im Weißen Haus regiert."

Scholz besuchte am Montag den Rheinmetall-Standort Unterlüß, wo eine neue Munitionsfabrik entstehen soll. "Wir müssen um die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt kämpfen", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf die Frage nach Trump. "Das schließt ausdrücklich auch den militärischen Komplex mit ein."

MAHNUNG AUS POLEN UND ESTLAND

"Es gibt keine Alternative zur EU, zur Nato, zur transatlantischen Zusammenarbeit", sagte Tusk in Paris. Europa müsse ein sicherer Kontinent werden und bereit sein, die eigenen Grenzen zu verteidigen. "Ich denke, was der amerikanische Präsidentschaftskandidat gesagt hat, ist auch etwas, um vielleicht einige der Verbündeten aufzuwecken, die nicht so viel getan haben", betonte die estnische Regierungschefin Kallas. "Egal, was in den USA passieren wird dieses Jahr: Ich denke, die Entscheidung muss bereits jetzt getroffen werden, dass Europa stärker wird", sagte die dänische Frederiksen bei dem Rheinmetall-Termin.

Auch der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, forderte die Europäer auf, mehr Geld für ihre Sicherheit auszugeben. Es sei schwer, Amerikanern zu erklären, warum sie viel mehr für Verteidigung ausgeben würden als die Europäer. Es sei legitim, wenn die USA erwarteten, dass ihre Verbündeten ihre Hausaufgaben machten. "Wir werden diese Handlungsfähigkeit ausbauen müssen, (...) unabhängig davon, wie die Wahlen in den USA ausgehen", sagte Grünen-Co-Chef Omid Nouripour.

Der Sieger der finnischen Präsidentschaftswahl, Alexander Stubb gab sich entspannt. "Der Wahlkampf in den USA unterscheidet sich sehr von dem in Finnland, und die Rhetorik ist wesentlich schärfer", sagte er. "Ich denke, in dieser Phase ist es am besten, ruhig zu bleiben und sich auf den Ausbau unserer Nato-Mitgliedschaft zu konzentrieren."

