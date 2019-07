Europäer wollen rasch Kandidaten für IWF-Spitze auswählen

CHANTILLY (dpa-AFX) - Die Europäer wollen bis Monatsende einen gemeinsamen Anwärter für die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze des Weltwährungsfonds bestimmen. Frankreich werde die Kandidatenauswahl steuern, kündigte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Chantilly bei Paris nach Abschluss seines Treffens mit Amtskollegen aus den G7-Industriestaaten an.

Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit Sitz in Washington, soll an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechseln.

Le Maire äußerte sich nicht zu einzelnen Kandidaten. In den Hauptstädten kursieren bereits Namen. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna hatte den früheren Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem als eine gute Besetzung bezeichnet. Auch dem Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, werden Chancen eingeräumt. Die IWF-Führung ist traditionell in europäischer Hand./tam/DP/jha