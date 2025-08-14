DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1621 ±0,0%Öl66,93 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Europäer wollen Trump vor Gesprächen mit Putin treffen

12.08.25 06:47 Uhr

Von Bojan Pancevski und Alexander Ward

DOW JONES--Europäische Staats- und Regierungschefs planen laut europäischen Vertretern vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland ein weiteres Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Sie befürchten, dass Trump ein Abkommen mit Wladimir Putin schließen könnte, das die Ukraine untergräbt und die Sicherheit Europas gefährdet.

Ziel sei es, die aus europäischer Sicht roten Linien zu bekräftigen, die Europa und die Ukraine daran hindern könnten, ein Waffenstillstandsabkommen zu akzeptieren. Trump soll dazu gedrängt werden, zusätzlichen Druck auf den russischen Präsidenten auszuüben.

Zu den roten Linien Europas gehört, dass ein Waffenstillstand der erste Schritt eines Abkommens sein muss, dass jeglicher Gebietsaustausch auf Gegenseitigkeit beruhen und auf den aktuellen Frontlinien basieren muss und dass eine langfristige Sicherheitsgarantie für die Ukraine von grundlegender Bedeutung ist, sagten sie.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs planen außerdem einen letzten Versuch, Trump davon zu überzeugen, dass er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen europäischen Regierungschefs die Teilnahme an dem für den 15. August in Alaska geplanten Treffen mit Putin gestatten sollte. Vizepräsident JD Vance sagte am Sonntag bei Fox News, dass Selenskyj nicht an dem ersten Treffen mit Putin teilnehmen werde, dass die USA jedoch planten, den ukrainischen Staatschef in einen späteren Gipfel mit Putin und Trump einzubeziehen.

Trump sagte am Montag, dass sein Treffen mit Putin in Alaska dazu diente, "auszuloten", ob ein Friedensabkommen möglich sei. Trump drohte, die Verhandlungen abzubrechen, wenn er das Gefühl habe, dass keine Einigung erzielt werden könne - eine Entscheidung, die er nach eigenen Angaben innerhalb weniger Minuten treffen könne.

Trump sagte, er werde Selenskyj nach seinem Gespräch mit Putin anrufen, bevor er mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs spreche. "Ich werde vielleicht sagen: 'Viel Glück, kämpfe weiter', oder ich werde vielleicht sagen, dass wir eine Vereinbarung treffen können."

Trump fügte hinzu, dass nur Putin und Selenskyj ein Friedensabkommen abschließen könnten, das einen Gebietsaustausch zwischen ihren Ländern beinhalten könnte.

In einem Telefonat am Sonntag lud Bundeskanzler Friedrich Merz Trump zu einem Treffen ein, wie Offizielle mitteilten. Trump beabsichtige, per Videokonferenz teilzunehmen, sagten sie. Die deutsche Regierung, die das Treffen am Montag ankündigte, verschickte eine Einladung an die Teilnehmer des virtuellen Gipfels, der am Mittwoch um 15 Uhr MESZ stattfinden wird. Zu den europäischen Teilnehmern gehören die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Polens, Finnlands sowie Vertreter der Nato und der EU sowie Selenskyj.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 00:48 ET (04:48 GMT)