Europäische Aufrüstung

Steigende Verteidigungsbudgets und anhaltende militärische Konflikte geben Rüstungswerten Rückenwind. Doch welches deutsche Unternehmen profitiert langfristig am meisten?

• Langfristige Anleger sollten vor allem auf die Verlässlichkeit der Auftragsumsetzung und nachhaltige Cashflows achten, da die Marktchancen groß, aber die Risiken bei Großprojekten unterschiedlich verteilt sind.

Europas Aufrüstung sichert der Branche auf Jahre volle Auftragsbücher

Rheinmetall wächst kräftig, kappt aber erneut die Jahresprognose

HENSOLDT überzeugt Analysten, RENK setzt Aufträge nur langsam in Umsatz um

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Ein Blick in den Nahen Osten oder in die Ukraine zeigt: die europäische Aufrüstung dürfte die Verteidigungsindustrie noch über Jahre beschäftigen. Davon profitieren unweigerlich auch Rheinmetall, HENSOLDT und RENK. Die Auftragsbücher sind dank steigender Verteidigungsbudgets gut gefüllt. Für Anleger mit langfristigem Horizont stellt sich allerdings die Frage, welches Geschäftsmodell die besten Wachstumsperspektiven bietet und welches deutsche Rüstungsunternehmen seine Marktposition nachhaltig ausbauen kann.

Aufrüstung auf Jahre: Warum Rüstungsaktien ins Langfristdepot passen können

Der Bedarf ist gewaltig und politisch abgesichert. Die NATO-Staaten haben sich verpflichtet, bis 2035 mindestens 3,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Kernverteidigung zu stecken. Allein in Deutschland sieht die Finanzplanung des Bundes für 2030 mehr als 180 Milliarden Euro für Verteidigung vor, nach rund 108 Milliarden Euro im laufenden Jahr einschließlich Sondervermögen. Und die Krisenherde bleiben: Im Iran-Krieg lassen positive Signale weiter auf sich warten, UN-Generalsekretär António Guterres sieht laut dpa-AFX kaum Aussicht auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs.

Wer ethische Bedenken beiseitelässt, findet hier ein seltenes Szenario: Nachfrage, die auf ein Jahrzehnt angelegt ist und eher an politischen Beschlüssen hängt als am Konjunkturzyklus. Die drei Kandidaten bedienen sie allerdings auf ganz unterschiedliche Weise. Rheinmetall ist der Breitsortimenter für Panzer, Munition, Flugabwehr und inzwischen auch Kriegsschiffe. HENSOLDT ist der Technologiespezialist für Radar, Optronik und elektronische Kampfführung, RENK der Nischenanbieter für Getriebe und Antriebe schwerer Militärfahrzeuge. Wer auf Breite setzt, kauft sich damit andere Chancen und Risiken ins Depot als jemand, der auf Hightech oder eine schwer ersetzbare Nische wettet.

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Neunmonatszahlen: Volle Auftragsbücher, ungleiches Tempo

Wie unterschiedlich die Geschäftsmodelle ticken, zeigen die Neunmonatszahlen, die alle drei am 5. November vorgelegt haben. Rheinmetall liefert die schiere Masse: Laut Quartalsmitteilung kletterte der Umsatz um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um gut zwei Drittel auf 1,34 Milliarden Euro. Der Backlog samt erwarteter Abrufe aus Rahmenverträgen schwoll auf 78 Milliarden Euro an, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Doch die Kehrseite wiegt schwer. Weil sich das Boxer-Projekt Arminius ins kommende Jahr verschiebt und Losabnahmen bei Artilleriemunition stocken, rechnet der Konzern für 2026 nur noch mit rund 13,2 statt 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro Umsatz. Der operative Free Cashflow rutschte auf minus 1,7 Milliarden Euro, nach minus 0,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Ganz anders HENSOLDT: Hier steigen nicht nur die Aufträge, sondern auch die Erwartungen. Der Auftragseingang schoss um fast 77 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro, der Bestand erreichte mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekord. Der Umsatz wuchs um gut 21 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA mit 33 Prozent auf 281 Millionen Euro noch schneller. Prompt hob das Management die Umsatzprognose für 2026 auf rund 2,8 Milliarden Euro an, bislang waren es rund 2,75 Milliarden Euro. Auch hier fließt allerdings noch Geld ab: Der bereinigte Free Cashflow lag bei minus 104 Millionen Euro, wenn auch weniger tief als im Vorjahr mit minus 119 Millionen Euro.

RENK schließlich sitzt auf einem Rekordpolster, das sich nur zögerlich in Umsatz verwandelt. Der Auftragseingang des Augsburger Getriebespezialisten, dessen Technik etwa im Kampfpanzer LEOPARD 2 steckt, legte um rund 34 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro zu, der Gesamtbestand erreichte 7,6 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden Euro Ende 2025. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro, im Takt der vertraglich vereinbarten Lieferpläne, wie RENK betont. Das bereinigte EBIT zog mit knapp 13 Prozent auf rund 159 Millionen Euro überproportional an. Zugleich schärft der Konzern sein Profil: Am 2. November schloss er die Übernahme von David Brown Defence ab, das Gleitlagergeschäft steht zum Verkauf.

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Was Analysten zu den Rüstungsaktien sagen

Bei den Analysten spiegelt sich dieses Bild ziemlich genau wider, auch wenn die meisten Experten grundsätzlich positiv auf die drei Werte blicken. Rheinmetall kämpft vor allem mit einem Glaubwürdigkeitsproblem: David Perry von JPMorgan zählte nach der Prognosesenkung die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten, wie dpa-AFX berichtete. Zudem zweifelt er an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen des Konzerns. Die Strategie sei zwar nicht falsch, die bisherigen Ziele aber wohl unrealistisch. Zudem warnt das US-Analysehaus Bernstein Research vor einer raschen Neuausrichtung von Angebot und Nachfrage aufgrund des Wechsels von Artillerie zu Drohnen in der Ukraine und Russland. Das würde dem Geschäft von Rheinmetall potenziell am dollsten schaden.

Deutlich mehr Rückenwind bekommt HENSOLDT. JPMorgan stufte die Aktie am 11. November von "Neutral" auf „"Overweight" hoch und hob das Kursziel von 100 auf 105 Euro. Analystin Lucy Fitzgerald sieht in dem Konzern einen langfristigen Gewinner mit einem der attraktivsten Produktportfolios.

Gemischt fällt das Urteil bei RENK aus: Christophe Menard von der Deutschen Bank bestätigte am 6. November seine Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 73 Euro und bescheinigte dem Unternehmen ein operativ solides Quartal. Den freien Barmittelzufluss nannte er jedoch enttäuschend.

Welche Rüstungsaktie hat langfristig die besten Perspektiven?

Einen klaren Sieger gibt es nicht, wohl aber klare Profile. HENSOLDT bietet derzeit die geschlossenste Wachstumsgeschichte: Am Kapitalmarkttag am 10. November bestätigte das Management das Umsatzziel von sechs Milliarden Euro für 2030 und peilt erstmals zehn Milliarden Euro für 2035 an. Schon 2027 und 2028 sollen die Erlöse um 15 bis 20 Prozent jährlich wachsen, die bereinigte EBITDA-Marge soll von rund 19 Prozent 2026 bis 2030 auf rund 21 Prozent steigen. Gerade diese hohe Messlatte ist aber auch das größte Risiko, denn jede Delle bei der Umsetzung dürfte an der Börse schwer wiegen.

Rheinmetall bleibt das breiteste Fundament, weil kein anderer der drei Konzerne so viele Felder der Aufrüstung abdeckt und einzelne Programme so wenig ins Gewicht fallen. Bernsteins Drohnen-These trifft allerdings einen wunden Punkt: Die Sparte für Waffen und Munition ist mit 23,4 Prozent operativer Marge die ertragsstärkste des Konzerns. RENK wiederum besetzt mit seinen Getrieben eine schwer ersetzbare Nische und erwartet für die fortgeführten Bereiche 2026 rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz bei einem bereinigten EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro. Die Kehrseite ist die Konzentration: Verschieben sich Großprogramme, trifft das einen Spezialisten härter als einen Breitsortimenter.

Worauf Langfristanleger achten sollten

Wer langfristig auf die Aufrüstung setzen will, sollte weniger auf die nächste Großbestellung schauen als auf die Frage, wer Aufträge verlässlich in Umsatz, Gewinn und Cashflow verwandelt. Genau daran trennen sich derzeit die drei Kandidaten, und genau daran entscheidet sich, wie viel Zukunft bereits im Kurs steckt.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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