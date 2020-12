Europäische Bahnen beleben Nachtzug-Netz

Berlin (Reuters) - Die europäischen Bahnen wollen die Nachtzüge in Zentraleuropa wiederbeleben und neue Verbindungen aufbauen.

Die staatlichen Bahnen von Deutschland, Österreich und Frankreich und der Schweiz kündigten am Dienstag die Verknüpfung von 13 Millionen-Metropolen im sogenannten Nachtsprung an. Ab Dezember 2021 sollen so die Strecken Wien-München-Paris sowie Zürich-Köln-Amsterdam befahren werde. Zwei Jahre später sollen Verbindungen von Wien und Berlin nach Brüssel und Paris folgen. Ab Dezember 2024 kann demnach auch von Zürich nach Barcelona gereist werden.

Beschlossen wurden die neuen Verbindungen am Rande der EU-Verkehrsministerkonferenz unter Leitung von Andreas Scheuer: "Abends in München oder Berlin in den Zug steigen und morgens entspannt in Paris oder Brüssel ankommen – mit unserem Trans-Europ-Express TEE 2.0 und attraktiven Nachtzugangeboten auf der Schiene sind wir künftig in Europa noch klima- und umweltfreundlicher unterwegs", sagte der CSU-Politiker. Die Deutsche Bahn hatte ihre Nachtzüge weitgehend eingestellt, einige Verbindungen wurden aber unter Regie der Österreichischen Bundesbahn unter dem Namen Nightjet wieder auf die Schiene gebracht.