Europäische Länder warnen vor Schritt zu iranischer Atomwaffe

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben Pläne des Irans verurteilt, Uran künftig bis zu 60 Prozent anzureichern. "Dies ist eine ernste Entwicklung, da die Herstellung von hoch angereichertem Uran einen wichtigen Schritt zur Produktion einer Nuklearwaffe darstellt", teilten die Außenministerien der drei Länder am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Der Iran habe keinen glaubwürdigen nicht-militärischen Bedarf für spaltbares Material mit solch hohem Reinheitsgrad.

Teheran hatte am Dienstag über diese Pläne informiert, nachdem am Sonntag eine Anlage zur Urananreicherung in Natans angegriffen worden war. Die iranische Führung spricht von einem "Terrorakt" und macht Israel dafür verantwortlich.

Die iranische Ankündigung drohe die diplomatischen Bemühungen zur Rettung des Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu stören, warnten die Sprecher der drei Außenministerien. Am Donnerstag sollen in Wien erneut hochrangige Diplomaten aus diesen drei Ländern sowie aus den USA, Russland, China und dem Iran zusammenkommen. Um den Pakt wiederherzustellen, müsste Washington Sanktionen aufheben, während der Iran sein Atomprogramm wieder zurückfahren müsste. Über die Abfolge dieser Schritte wird verhandelt./al/DP/jha