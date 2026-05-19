DAX24.428 +0,1%Est505.875 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +0,4%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.786 +0,9%Euro1,1591 -0,2%Öl109,2 -1,5%Gold4.485 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BYD, Hyperliquid Strategies, Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Top News
Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende
Tech-Termin des Tages steht an: Analysten bleiben für die NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen reihenweise bullish Tech-Termin des Tages steht an: Analysten bleiben für die NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen reihenweise bullish
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Europäische Produktion

BYD-Aktie gibt nach: Offenbar Interesse an Werken und Marken von Stellantis und Co.

20.05.26 10:54 Uhr
BYD-Aktie gibt nach: BYD plant großen Coup in Europa - Übernimmt der E-Autoriese jetzt Stellantis-Werke? | finanzen.net

Der chinesische Elektroautoriese BYD verhandelt offenbar über die Übernahme nicht ausgelasteter Werke von Wettbewerbern in Europa und zeigt Interesse an Traditionsmarken wie Maserati.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
9,98 EUR -0,35 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,32 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tata Motors Ltd
360,25 INR 7,25 INR 2,05%
Charts|News|Analysen

• BYD prüft Übernahme europäischer Werke von Wettbewerbern
• BYD bei Fertigung nicht an Joint Ventures interessiert
• Offenbar auch Interesse an Marken wie Maserati

Der chinesische Elektroautoriese BYD spricht mit Stellantis sowie weiteren europäischen Herstellern über die Nutzung oder Übernahme europäischer Werke, die nicht ausgelastet sind. Das sagte BYD-Vizepräsidentin Stella Li kürzlich im Rahmen der "Future of the Car"-Konferenz in London. "Wir halten Ausschau nach allen verfügbaren Werken in Europa, da wir diese Art von Kapazitätsreserven nutzen möchten", sagte sie laut "Elektroauto News".

BYD strebe dabei kein Joint Venture an, sondern wolle die Fabriken lieber selbst betreiben. "Es ist sehr schwierig, Partnerschaften einzugehen und eine andere Person um Erlaubnis zu bitten. Wir ziehen es vor, alles in Eigenregie zu führen. Wir arbeiten mit jedem Autohersteller zusammen - sei es, um ihm die Batterie zu verkaufen oder um bei verschiedenen Aspekten mit ihm zu kooperieren ... jedoch nicht bei der Fertigung", wird Li von "Reuters" zitiert.

BYD nutzt Krise der europäischen Werke

Die Gespräche fallen in eine Phase tiefgreifender struktureller Probleme der europäischen Automobilindustrie. Zahlreiche Werke arbeiten unterhalb ihrer wirtschaftlich sinnvollen Auslastung. Vor allem Stellantis besitzt dabei ein weit verzweigtes Netz von Fabriken mit teilweise sinkender Auslastung. Italienische Werke wie in Mirafiori oder Cassino gelten seit längerem als Sorgenkinder. Gleichzeitig kämpfen viele europäische Hersteller mit hohen Energiekosten, steigenden Löhnen und einer sich abschwächenden Nachfrage.

Die wirtschaftliche Logik hinter den Gesprächen ist daher eindeutig: Den europäischen Herstellern könnte chinesisches Kapital helfen, Fabriken und Arbeitsplätze zu sichern. Für BYD wiederum bieten bestehende Werke einen schnellen Zugang zum europäischen Markt - inklusive lokaler Produktion, politischer Akzeptanz und möglicher Umgehung von EU-Zöllen auf chinesische Elektroautos.

Warum BYD Europa braucht

Der chinesische Konzern befindet sich längst nicht mehr nur im Exportmodus. BYD verfolgt inzwischen eine globale Industriepolitik. Das Unternehmen baut Produktionskapazitäten in Thailand, Brasilien, Ungarn und der Türkei auf und versucht gleichzeitig, seine Position in Europa dauerhaft zu verankern.

Die Europäische Union untersucht hingegen seit geraumer Zeit staatliche Subventionen chinesischer Elektroautohersteller und hat zusätzliche Importzölle angekündigt. Für Unternehmen wie BYD wächst damit der Druck, Fahrzeuge direkt in Europa zu fertigen. Eine lokale Produktion würde dabei nicht nur Handelsrisiken reduzieren, sondern dürfte auch die Wahrnehmung bei Politik und Verbrauchern verbessern.

Maserati als Symbolfall

Besondere Aufmerksamkeit erregten zudem auch Aussagen von BYD-Vizepräsidentin Li zu einem möglichen Interesse des Elektroautoriesen an Maserati. Laut "Ecomento" bezeichnete Li die italienische Luxusmarke als "sehr interessant", betonte jedoch zugleich, dass bislang keine konkreten Schritte in Richtung einer Übernahme der Traditionsmarke, die ebenfalls zu Stellantis gehört, unternommen worden seien.

Maserati kämpft seit Jahren mit schwankenden Verkaufszahlen, hohen Entwicklungskosten und einer unklaren Positionierung zwischen Sportwagenherstellern und Luxusmarken. Für BYD wäre Maserati jedoch strategisch durchaus interessant. Die Marke verfügt über globale Bekanntheit, italienisches Designprestige und ein etabliertes Händlernetz. Ein Einstieg könnte BYD helfen, sich schneller im Premiumsegment westlicher Märkte zu etablieren - ähnlich wie Tata Motors mit Jaguar Land Rover.

Entwicklung der BYD-Aktie im Blick

An der Börse in Hongkong können die Europa-Pläne von BYD die Aktie nicht stützen: Das Papier verlor am Mittwoch schlussendlich 3,94 Prozent auf 90,20 HKD. Die BYD-Aktie befindet sich nun bereits seit mehreren Monaten in einer Abwärtsbewegung und hat innerhalb eines Jahres rund 38,6 Prozent an Wert eingebüßt. Dabei lastete vor allem eine Kombination aus Preiskrieg, schwächerem Wachstum und sinkendem Anlegervertrauen im chinesischen EV-Sektor auf dem Unternehmenspapier.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen