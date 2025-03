Europäische Spitzenpolitiker beraten in London über Ukraine

LONDON (dpa-AFX) - Europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato treffen sich an diesem Sonntag in London zu Beratungen über die Lage in der Ukraine und den US-Vorstoß für Friedensverhandlungen. Dominiert werden dürfte das Treffen von dem jüngsten Zerwürfnis zwischen der Ukraine und den USA. Der britische Gastgeber, Premierminister Keir Starmer, positionierte sich zuletzt als Brückenbauer zwischen Europa und den Vereinigten Staaten.

Erwartet werden neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Polens Regierungschef Donald Tusk, sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Vor dem Gipfel ist ein Treffen zwischen Selenskyj und dem britischen König Charles III. geplant. Selenskyj traf bereits am Vortag in der britischen Hauptstadt ein, nachdem er seinen Besuch in Washington ergebnislos beendet hatte. Bei dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump war es zu einem beispiellosen Eklat gekommen. Selenskyj hatte sich vor laufenden Kameras ein Wortgefecht mit Trump geliefert./cmy/DP/zb