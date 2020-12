Europäische Zentralbank warnt Banken vor Schlendrian bei faulen Krediten

Frankfurt (Reuters) - Die EZB-Bankenaufsicht hat die großen Geldhäuser der Euro-Zone angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie vor Nachlässigkeit im Umgang mit Problemkrediten gewarnt.

"Bedeutende Institute sollten sich nicht ausschließlich auf Verzugstage als Auslöser für eine signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos verlassen", hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Brief von EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria an die Institute. Geldhäuser sollten gut strukturierte und solide Verfahren zur Kreditwürdigkeitsprüfung besitzen. So könnten sie zeitnah und effektiv tragfähige von nicht tragfähigen Schuldnern unterscheiden. "Dabei sollte auch das Auslaufen der bestehenden staatlichen Unterstützungsmaßnahmen berücksichtigt werden", schrieb Enria.

Die Geschäfte vieler Unternehmen sind durch die Lockdown-Maßnahmen schwer getroffen worden. Angesichts von zum Teil herben Umsatzeinbußen haben manche Firmen Schwierigkeiten, ihre Kredite fristgerecht zurückzuzahlen. Nach Einschätzung von Christoph Schalast, Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School, werden sich die Bestände ausfallgefährdeter Kredite in ganz Europa nächstes Jahr auf rund 800 Milliarden Euro verdoppeln. Auch deutsche Institute, die im europäischen Vergleich nur wenige Wackeldarlehen in ihren Büchern haben, sind betroffen.

Manche Banken beschäftigten sich nicht ausreichend damit, die für Kreditnehmer spezifischen Anzeichen für eine Unwahrscheinlichkeit zu zahlen zu identifizieren, die über bloß zeitweise Finanzschwierigkeiten hinausgehe, schrieb EZB-Bankenaufseherin Elizabeth McCaul in einem Blog-Beitrag, der auf der Webseite der EZB-Bankenaufseher veröffentlicht wurde. Manche Institute hätten dafür nicht die Ressourcen, andere wiederum hätten ihre Kriterien aufgeweicht. Die Aufseher treibt die Sorge um, dass der Kreditfluss an Unternehmen und Haushalte womöglich genau dann ins Stocken gerät, wenn sich die Wirtschaft wieder öffnet.

Die Umklassifizierung von Krediten als Problemdarlehen zu verzögern und Abschreibungen von faulen Krediten hinauszuschieben würde das Vertrauen von Investoren in das europäische Bankensystem untergraben, erklärte McCaul. "Falls die Bilanzen undurchsichtig sind, kann mit einer starken Marktreaktion gerechnet werden", warnte sie.