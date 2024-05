Europareise führt Chinas Xi in die Pyrenäen und nach Serbien

PARIS (dpa-AFX) - Für Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping steht bei seiner Europareise ein Ausflug in die französischen Pyrenäen an. Nach den politischen Gesprächen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen folgt damit am Dienstag der persönlichere Teil des Besuchs, wie es aus dem Élyséepalast hieß. Gegen 13.00 Uhr wollen Xi und Macron am Pass von Tourmalet eintreffen und gemeinsam zu Mittag essen. Am späten Nachmittag reist Xi nach Belgrad weiter, wo er Gast des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic ist. Das Balkanland pflegt besonders herzliche Beziehungen zu China, das dort in Infrastrukturprojekte und Industriestandorte investiert./rbo/DP/nas