Europas Anleger greifen nach Weihnachtstagen zu

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben sich nach den Weihnachtstagen mit Kursgewinnen beschenkt.

Dax und EuroStoxx50 legten jeweils 0,3 Prozent zu auf 13.345 beziehungsweise 3785 Zähler. "Die Anleger bewegen sich derzeit im Kielwasser der rekordhungrigen Wall Street", sagte Timo Emden, Marktanalyst vom Analysehaus Emden Research. Zwar warteten die großen Adressen weiterhin auf Gelegenheiten zum Einstieg. "Wohl kaum ein Institutioneller will sich vorwerfen lassen, die komplette Jahresendrally verpasst zu haben. Auch wenn diese bereits für beendet erklärt worden ist, bleibt die Hoffnung bestehen, dass diese erneut auflebt und bis in das neue Jahr anhält."

Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG, sprach von einem starken Börsenjahr. "Die Performance kann sich sehen lassen", betonte er. "Trotz einiger Widrigkeiten in den vergangenen Monaten dürfte der Dax mit einem dicken Plus ins neue Jahr 2020 starten." Der deutsche Leitindex liegt derzeit lediglich etwa 200 Punkte unter seinem Rekordhoch vom Januar 2018.

Gestützt wurde die Stimmung von positiven Signalen im Zollstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump rechnet mit einer baldigen Unterzeichnung des jüngst vereinbarten Handelsabkommens mit China. "Wir werden eine Unterzeichnungszeremonie haben", sagte er am ersten Weihnachtsfeiertag. China erklärte, beide Länder stünden in engem Kontakt. Auch die jüngsten Daten zum US-Weihnachtsgeschäft kamen bei Anlegern gut an. Einem Bericht des Kreditkartenanbieters Mastercard zufolge legte der Umsatz der US-Einzelhändler im Weihnachtsgeschäft um 3,4 Prozent zu. Im Internethandel setzten die Firmen so viel um wie nie zuvor.

Am Devisenmarkt legte der Euro bei dünnem Handel 0,4 Prozent zu auf 1,1141 Dollar, das britische Pfund notierte 0,6 Prozent höher bei 1,3075 Dollar. Getrieben von den Hoffnungen auf ein baldiges Handelsabkommen stieg der Ölpreis. Nordseeöl der Sorte Brent und leichtes US-Öl verteuerten sich um jeweils 0,5 Prozent auf 68,26 beziehungsweise 61,96 Dollar und waren damit so teuer wie seit Mitte September nicht mehr. Für gute Stimmung sorgten auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China: Dort steigerten die Industriefirmen ihre Gewinne so im November so stark wie seit acht Monaten nicht mehr. Vor allem in der Chemie-, Treibstoff- und Stahlbranche lief es gut.

QIAGEN WILL EIGENSTÄNDIG BLEIBEN - AKTIE UNTER DRUCK

Um zeitweise mehr als ein Fünftel nach unten ging es für die Aktien des Biotech-Unternehmens Qiagen. Die Firmenführung sagte einen Verkauf ab und will nun auf die eigenen Wachstumspläne setzen. Die Alternativen seien "nicht überzeugend". Analysten sprachen von einer großen Überraschung. Die Interessenten ließen sich von der Absage aber wohl nicht auf Dauer abwimmeln, konstatierte DZ-Bank-Analyst Sven Kürten. Qiagen, das sich auf Tests zum Nachweis von Krankheiten sowie Laborgeräte spezialisiert hat, ist an der Börse noch 6,8 Milliarden Euro wert.