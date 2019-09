Europas Anleger üben sich vor Fed-Entscheid in Zurückhaltung

Frankfurt (Reuters) - Am Tag vor der Zinsentscheidung in den USA sind Anleger in Europa in Wartestellung gegangen.

Dax und EuroStoxx50 notierten am Dienstagvormittag jeweils kaum verändert bei 12.361 beziehungsweise 3520 Punkten. Die Erwartungen der Anleger an die US-Notenbank Fed seien hoch, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent gerechnet. Zudem wird erwartet, dass die Hüter des Dollar weitere Schritte nach unten in den kommenden Monaten ankündigen. Viele Aktienanleger haben dies allerdings bereits in den Kursen eingepreist. "Potenzial für Enttäuschungen und Raum für Verkäufe am Aktienmarkt ist damit auf jeden Fall vorhanden", sagte der Experte.

Für Gesprächsstoff sorgten weiterhin die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Der Ölpreis legte nach anfänglichen Rückgängen wieder etwas zu, ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 69,26 Dollar zeitweise 0,3 Prozent mehr als am Vortag. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag die strategische Ölreserve freigegeben, falls nötig, und so den Preisanstieg bei dem wichtigen Rohstoff gebremst. US-Energieminister Rick Perry sagte nun, die USA warteten vor einer Freigabe von Reservebeständen noch ab. "Wenn wir uns die Angebotsdaten ansehen, sind wir zuversichtlich, dass der Markt weiterhin gut versorgt ist." Entscheidend für die weitere Entwicklung am Markt sei, wie lange es dauere, die bei dem Angriff entstandenen Lücken zu füllen, sagte Robert Greil Chefanalyst bei der Privatbank Merck Finck. Für einen begrenzten Zeitraum könnten durch die Reserven in Ländern wie den USA und China die Lücken geschlossen werden. "Mit einem vernünftigen Krisenmanagement von Saudi Aramco und ohne weitere Eskalation in der Region dürfte der Ölpreis bald wieder sinken."

Gefragt bei Investoren blieben sichere Häfen: Die Rendite der deutschen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf minus 0,495 Prozent, die der zehnjährigen US-Papiere auf 1,819 Prozent. Auch der Schweizer Franken legte zu.

Das Pfund gab vor einer Anhörung des Obersten Gerichtshofs nach und kostete mit 1,2389 Dollar 0,3 Prozent weniger. In der dreitägigen Verhandlung geht es um die Frage, ob die von Premierminister Boris Johnson ausgerufene Zwangspause für das Parlament rechtmäßig ist. Der Druck für ein schnelles Urteil sei hoch, auch wenn dies für den Devisenmarkt kaum relevant sein dürfte, schrieben die Experten der Commerzbank. "Für die Wechselkurse bleibt die entscheidende Frage, ob ein No-Deal Ende Oktober vom Tisch ist, oder nicht."

ZALANDO NACH ANTEILSVERKAUF UNTER DRUCK

Nach dem Verkauf eines Aktienpakets für 558 Millionen Euro brachen Zalando-Papiere bis zu 11,8 Prozent ein. Der schwedische Großaktionär Kinnevik hat 13,13 Millionen Papiere mit Hilfe der Investmentbanken Goldman Sachs und Credit Suisse bei institutionellen Investoren platziert. Der Preis liegt Berechnungen zufolge 6,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.

Die Unterhaus-Kritik an staatlichen Hilfen für Immobilienkäufer setzte die Aktien britischer Baufirmen unter Druck. Die Papiere von Persimmon, Berkeley und Taylor Wimpey gaben zwischen 1,6 und 2,4 Prozent nach. Das Programm "Hilfe beim Kauf" sollte es Interessenten erleichtern, ihre erste Immobilie zu kaufen. Es werde nun mehr als achtmal so viel Geld kosten wie ursprünglich geplant, kritisierte ein Kontrollausschuss des britischen Unterhauses. Allerdings sei unklar, ob das Programm tatsächlich die gewünschten Auswirkungen habe: Etwa drei Fünftel der Käufer, die die Prämien in Anspruch genommen hätten, hätten sie nicht unbedingt gebraucht.