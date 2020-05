Europas Anleger zweifeln an raschem Ende der Coronavirus-Krise

Frankfurt (Reuters) - Unter den Anlegern in Europa wachsen die Zweifel an einem raschen Ende der Coronavirus-Krise.

Die Furcht vor einer zweiten Welle an Neuinfektionen sowie die Sorge vor einer schweren Rezession lasteten am Donnerstag auf dem Aktienmarkt. Der Dax verlor 1,6 Prozent auf 10.375 Punkte, der EuroStoxx50 sank um 1,7 Prozent auf 2763 Zähler. "Die Lockerungen der Maßnahmen der Pandemie wurden an den weltweiten Börsen zuerst gefeiert", sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. "Nun besteht jedoch die Gefahr, dass es dadurch zu einer zweiten Infektionswelle kommen kann. Mit fatalen Folgen für die Konjunktur."

Schon jetzt steuert die Weltwirtschaft auf einen tiefen Absturz zu. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sprach von der tiefsten Rezession in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg. Für Verunsicherung sorgte eine Äußerung, wonach die Feuerkraft der Federal Reserve alleine möglicherweise nicht ausreichen könnte, um alle Schäden auszugleichen. Powell forderte zusätzliche Konjunkturhilfen der Politik - doch ein drei Billionen Dollar schweres Paket ist derzeit zwischen Demokraten und Republikanern umstritten.

Auch in Europa erwartet die Europäische Zentralbank einen starken Konjunktureinbruch im zweiten Quartal. Die Dauer der Pandemie sei ungewiss, Länge und Ausmaß der Rezession und der anschließenden Erholung ließen sich daher nur schwer vorhersagen. "Natürlich ist davon auszugehen, dass viele Unternehmen ihre derzeit teilweise erheblich eingeschränkten Kapazitäten in den kommenden Wochen wieder hochfahren werden", sagte David Lafferty, Chefstratege bei der Investmentbank Natixis. "Dass dabei in Kürze wieder die Niveaus von vor der Krise erreicht werden, ist so gut wie ausgeschlossen."

Gefragt waren Dollar und Anleihen, die bei Anlegern als sichere Häfen gelten. "Der Dollar baut seine Position als Schutzwährung aus", sagte Ricardo Evangelista, Analyst beim Broker ActivTrades. Dazu kämen Äußerungen von Powell, der negative Zinsen zumindest vorerst ausgeschlossen habe. Auch US-Papiere legten daraufhin zu, die Rendite sank im Gegenzug auf 0,614 Prozent. Der Goldpreis verharrte über der Marke von 1700 Dollar je Feinunze.

Der Ölpreis legte zu, ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl kostete mit 26,29 Dollar vier Prozent mehr, Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 30,27 Dollar. Eugen Weinberg, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, verwies auf Anzeichen, dass das Überangebot zurückgehe. So sanken die Lagerbestände in den USA erstmals seit Mitte Januar wieder, zudem steige die Nachfrage der Raffinerien in China stark an. Die Internationale Energieagentur rechnet zwar damit, dass die weltweite Nachfrage in diesem Jahr so stark einbrechen wird wie nie zuvor. Allerdings fiel die Schätzung um 690.000 Barrel besser aus als zuvor, weil die Restriktionen im Kampf gegen das Coronavirus nach und nach zurückgenommen würden.

AUTOWERTE UNTER DRUCK

Autoaktien gehörten zu den Schlusslichtern in Europa. Die Dax-Werte VW und Daimler verloren rund vier Prozent, BMW-Titel gaben knapp drei Prozent nach. Der europäische Branchenindex fiel um 2,8 Prozent. Trotz kräftiger Zuwächse in China im April dämpfte BMW Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Automärkte im Rest der Welt.

Aktien des paneuropäischen Börsenbetreibers Euronext profitierten dagegen von überraschend starken Quartalszahlen. Die Papiere stiegen in Paris um bis zu 8,6 Prozent auf 88,90 Euro und damit auf den höchsten Stand seit rund 14 Jahren. Ergebnis und Umsatz fielen zum Jahresanfang besser aus als gedacht. Besonders die Erträge aus dem Aktienhandel präsentierten sich robust und könnten mittelfristig positiv überraschen, erklärte das Analysehaus Jefferies. Zugleich seien die operativen Kosten gut unter Kontrolle.