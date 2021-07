Europas-Börsen auf Erholungskurs - Corona-Sorgen bleiben

Frankfurt (Reuters) - Ermutigende Firmenbilanzen locken Anleger in die europäischen Börsen zurück.

Die Furcht vor einem Rückschlag für den weltweiten Aufschwung dämpfte die Kauflaune am Dienstag allerdings. Dax und EuroStoxx50 stiegen um jeweils ein knappes Prozent auf 15.253 beziehungsweise 3966 Punkte, nachdem sie zum Wochenauftakt mehr als 2,5 Prozent abgerutscht waren.

"Der Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den Industriestaaten mit hohen Impf-Quoten bereitet den Anlegern Sorgen", sagte Volkswirt Tapas Strickland von der Bank NAB. Das deute darauf hin, dass die Pandemie-Restriktionen länger in Kraft blieben.

"In diesem Zusammenhang dient Großbritannien als Blaupause", sagte Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. In einigen Wochen werde sich zeigen, ob die Aufhebung fast aller Beschränkungen trotz steigender Fallzahlen zu voreilig war. Vor diesem Hintergrund gab das Pfund Sterling erneut nach und war mit 1,3625 Dollar so billig wie zuletzt vor fünfeinhalb Monaten.

NOTENBANKEN STÜTZEN FINANZMÄRKTE

Nach Einschätzung des Marktanalysten Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi ist aber kein größerer Ausverkauf an den Börsen zu erwarten. Schließlich sei inzwischen viel mehr über das Virus bekannt als Anfang 2020 und ein großer Teil der Bevölkerung in Europa und Nordamerika sei geimpft. "Und solange die Zentralbanken ihre Maßnahmen nicht drastisch kürzen, dürfte Panik auf dem Börsenparkett vermieden werden."

Daher blickten Investoren gespannt auf die Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Währungshüter wollen unter anderem ihren geldpolitischen Ausblick überarbeiten. Sie würden sicher an ihrem bisherigen ultra-lockeren Kurs festhalten, prognostizierte Rabobank-Anlagestrategin Jane Foley. Die Aussicht auf weitere Wertpapierkäufe der EZB drückte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen zeitweise auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von minus 0,403 Prozent.

PROSIEBEN UND UBS ERFREUEN MIT GESCHÄFTSZAHLEN

Bei den Unternehmen rückte ProSiebenSat.1 ins Rampenlicht. Die TV-Senderkette hatte dank einer starken Erholung des Geschäfts im zweiten Quartal ihre Gesamtjahresziele angehoben. Auf den zweiten Blick seien die neuen Prognosen aber recht glanzlos, sagte ein Börsianer. Die Aktie konnte ihre Anfangsgewinne von knapp drei Prozent nicht halten und notierte am Vormittag nur noch 0,9 Prozent im Plus.

Unterdessen verbuchten in Zürich die Titel der UBS mit einem Plus von bis zu 4,8 Prozent den größten Kurssprung seit acht Monaten. Das Quartalsergebnis der Bank habe ihre Prognosen und die Markterwartungen deutlich übertroffen, lobte Analystin Flora Bocahut von der Investmentbank Jefferies. Im Windschatten der UBS gewannen die Papiere des Rivalen Credit Suisse gut zwei Prozent.

Den Aktien der AEG-Mutter Electrolux drohte dagegen mit einem Minus von zeitweise knapp elf Prozent der größte Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020. Der schwedische Haushaltsgeräte-Hersteller kehrte zwar in die Gewinnzone zurück, verdiente aber weniger als erhofft.