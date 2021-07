Dax höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er dank ermutigender Firmenbilanzen 0,6 Prozent im Plus bei 15.514 Punkten geschlossen. Die Investoren setzten zudem auf eine anhaltende Geldschwemme in der Euro-Zone, da die EZB ihr Bekenntnis zu einer ultra-lockeren Geldpolitik bekräftigte. An der Wall Street dämpften enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten etwas die Kauflaune. Die wichtigsten Indizes schlossen nur knapp im Plus.

Die Geschäftszahlen großer Konzerne könnten den Aktienmärkten im Tagesverlauf erneut Impulse geben. Unter anderem öffnen der britische Mobilfunker Vodafone und der US-Kreditkartenanbieter American Express ihre Bücher. Am deutschen Aktienmarkt dürfte die Shop-Apotheke in den Fokus rücken. Die Prognose für das Umsatzwachstum 2021 wurde auf zehn bis 15 Prozent heruntergeschraubt - Personalmangel macht dem Vorstand einen Strich durch die Jahresplanung.

Auf der Konjunkturseite stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan. Experten rechnen in beiden Fällen nicht mit großen Veränderungen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.514,54

Dax-Future

15.537,00

EuroStoxx50

4.059,05

EuroStoxx50-Future

4.061,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.823,35 +0,1 Prozent

Nasdaq

14.684,60 +0,4 Prozent

S&P 500

4.367,48 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.542,66 -0,9 Prozent

Hang Seng

27.381,49 -1,2 Prozent