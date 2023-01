Europas Börsen kommen kaum vom Fleck - Warten auf Bilanzen

Frankfurt (Reuters) - Die Investoren an den Börsen in Europa haben sich zu Wochenbeginn kaum aus der Deckung gewagt.

Der Dax notierte am Montagmittag 0,2 Prozent fester bei 15.060 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, gewann 0,3 Prozent auf 4133 Zähler. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmenszahlen, die im Rahmen der anlaufenden Bilanzsaison in dieser Woche im Kalender stehen. "Die Stimmungslage bewegt sich irgendwo zwischen Hoffnung und Skepsis", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Noch seien sich die Investoren nicht sicher, ob es sich beim Enthusiasmus der US-Anleger nach starken Netflix-Zahlen zum Ausklang der vergangenen Woche nur um ein weiteres Strohfeuer oder tatsächlich den Beginn einer längerfristigen Erholung handele.

Gute Quartalszahlen von Unternehmen wie Microsoft, Tesla und Boeing in den kommenden Tagen könnten der mögliche Lichtblick in wirtschaftlich angespannten Zeiten sein, fügte Stanzl hinzu. Doch die Erwartungen seien hoch. Zu viele Enttäuschungen dürften die zwischenzeitlich deutlich gestiegene Zuversicht der Anleger schnell wieder verfliegen lassen. "Denn trotz der anstehenden Bilanzoffenlegungen sind die alten Themen Inflation und Wachstum nicht vom Tisch." Bei den Konjunkturdaten wartet der Markt etwa auf die Einkaufsmanagerindizes am Dienstag und die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt und der Inflationsentwicklung am Donnerstag.

US-RALLY TREIBT BITCOIN AN - EURO FESTER

Der Optimismus der Investoren jenseits des Atlantiks gab risikoreichen Anlagen wie Bitcoin Auftrieb. Die Kryptowährung gewann 2,1 Prozent auf 22.767 Dollar - den höchsten Stand seit August 2022. "Unter Marktteilnehmern schwingt die subtile Angst mit, die Rally verpassen zu können. Die Hausse nährt die Hausse", sagte Timo Emden vom auf Digitalwährungen spezialisierten Analystenhaus Emden Research. Das Zünglein an der Waage bleibe dabei die Hoffnung, dass der Preisdruck jenseits des Atlantiks weiter an Dynamik verliere und die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten den Fuß vom Zinsgaspedal nehme.

Der Euro profitierte von erwarteten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währung der Euro-Zone stieg um 0,4 Prozent auf 1,09 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. "Die Erwartung, dass die EZB in diesem Jahr stärker an der Zinsschraube drehen wird als die Fed, verleiht der Gemeinschaftswährung Flügel", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem machten steigenden Zinsen Anlagen in der Euro-Zone auch für internationale Investoren attraktiver.

SYMRISE NACH WERTBERICHTIGUNGEN AUF TALFAHRT

Bei den Einzelwerten hat der Duft- und Aromenhersteller Symrise seine Aktionäre verprellt. Die Aktie notierte knapp sechs Prozent tiefer bei 98,84 Euro. Der Konzern hatte am Freitag mitgeteilt, Wertberichtigungen auf die Beteiligung an der schwedischen Swedencare in Höhe von 126 Millionen Euro vorzunehmen.

In Mailand löste das Urteil eines italienischen Fußballgerichts einen Ausverkauf beim Spitzenverein Juventus Turin aus. Die Aktien fielen um gut vier Prozent auf 0,31 Euro. Dem italienische Fußball-Rekordmeister waren 15 Punkte für die laufende Saison abgezogen worden. Dadurch rutscht Juventus vom dritten auf den zehnten Platz in der Serie A ab. Hintergrund sind Untersuchungen der Behörden hinsichtlich der Buchführung des Traditionsclubs. Juventus hat sich nach eigenen Angaben an geltendes Recht gehalten und will Berufung einlegen.

Mit Aktienkäufen quittierten unterdessen die Aktionäre von Dignity die anstehende Übernahme der britischen Bestattungsfirma durch ein Bieterkonsortium. Die Papiere kletterten um 8,4 Prozent auf 545 Pence. Dignity hatte mitgeteilt, die Investmentfirmen SPWOne, Castelnau Group und Phoenix Asset Management Partners würden die neuen Eigentümer. Ihre Offerte bewertet die Firma mit umgerechnet rund 320 Millionen Euro.

