Europas Börsen schwächeln - Anleger blicken auf 2022

Frankfurt (Reuters) - Zum Jahresausklang geht den europäischen Börsen nach den jüngsten Zugewinnen die Puste aus.

Dax und EuroStoxx fielen am Mittwoch um je 0,3 Prozent auf 15.920 und 4300 Punkte. Zwar sehe es nicht nach einem euphorischen Jahresabschluss aus, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Anleger blickten jedoch weitgehend durch die Pandemie hindurch und setzten 2022 auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Stärke. "Es liegt in der Natur der Börse, die Gewinnsituation der Unternehmen in drei bis sechs Monaten in der Zukunft zu bewerten", erläuterte Stanzl. "Damit fällt das Votum der Investoren für die Situation im Frühjahr aktuell recht positiv aus." Seit Jahresbeginn hat der Dax rund 16 Prozent zugelegt und markierte im November bei 16.290,19 Zählern einen Rekordstand. Von Reuters befragte Analysten trauen dem Index für 2022 durchaus neue Allzeithochs zu.

Der Konjunkturoptimismus spiegelte sich auch in steigenden Ölpreisen wider, die von gesunkenen US-Lagerbeständen profitierten. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 79,14 Dollar je Fass. US-Leichtöl WTI legte um 0,2 Prozent auf 76,09 Dollar zu. Damit steuerten beide Kontrakte auf ihre höchsten Stände seit rund einem Monat zu. Öl-Aktien profitierten davon. Aktien von Royal Dutch Shell legten an der Börse Amsterdam 1,2 Prozent zu.

INFLATIONSSORGEN PLAGEN ANLEGER AUCH WEITERHIN

Generell hätten die großen Investoren ihre Bücher an den Börsen für das ablaufende Jahr bereits geschlossen, was zu dünnen Handelsumsätzen führe, sagten Börsianer. "Typischerweise beginnen Investoren zu dieser Jahreszeit, ihre Portfoliopositionen zu überdenken und sie bewerten die Risiken für das Jahr 2022", sagte Nomura-Stratege Jim McCafferty. Das Thema Inflation werde dabei immer spürbarer.

Die Sorgen rund um den starken Preisauftrieb schwächten auch die türkische Lira. Der Dollar verteuerte sich im Gegenzug um mehr als zwei Prozent auf 12,0476 Lira. Die türkische Devise hatte in der Vorwoche nach Staatsgarantien für Spareinlagen und Notenbank-Interventionen rund 50 Prozent zugelegt. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen damit, dass die annualisierte Inflationsrate in diesem Monat mehr als 30 Prozent betragen wird.

TECH-SEKTOR SCHWÄCHER - EINZELHANDEL GEFRAGT

Am Aktienmarkt gerieten Halbleiteraktie im Sog schwächerer US-Technologiewerte unter Druck. Infineon-Titel rangierten mit einem Minus von 0,8 Prozent am Dax-Ende. In Paris ging es für STMicroelectronics ein halbes Prozent abwärts.

Gefragt waren hingegen Titel aus den Sektoren Finanzen und Einzelhandel. In London zogen die Aktien von Next um 2,6 Prozent an. Zalando zählten in Frankfurt mit einem Plus von 1,2 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Deutsche Bank fielen gegen den positiven Sektortrend um 0,6 Prozent. Die Finanzaufsicht BaFin hat das Geldhaus im Zusammenhang mit dem bereits mehrere Jahre zurückliegenden Euribor-Skandals zu einem Bußgeld von 8,66 Millionen Euro verdonnert.