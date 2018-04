Europas Börsen treten auf der Stelle

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich am Donnerstag bedeckt gehalten.

Der Dax notierte mit 12.580 Punkten kaum verändert, der EuroStoxx50 gab 0,1 Prozent nach. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir kurzfristig deutlich höhere Kurse sehen", prognostizierte Analyst Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Die Entspannungssignale mit Blick auf die Konfliktherde Naher Osten und Nordkorea sowie hinsichtlich des Handelsstreits zwischen den USA und China sollten mittlerweile verarbeitet sein.

Neue Impulse erhoffen sich Börsianer nun von der Berichtssaison in den USA und Europa, die weiter an Fahrt aufnehmen wird. In Paris schossen die Aktien von Publicis in der Spitze um fast sieben Prozent in die Höhe, nachdem die Werbefirma ihren Umsatz im ersten Quartal überraschend kräftig gesteigert hat. Die Kursgewinne beflügelten auch die Titel des britischen Konkurrenten und Branchenprimus WPP, die sich um 4,2 Prozent verteuerten.

MERCK-AKTIEN SCHWANKEN NACH SPARTEN-VERKAUF HIN UND HER

Keine eindeutige Richtung fanden die Aktien des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck. Das Unternehmen verkauft sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble. Ein Börsianer bezeichneten den Preis als enttäuschend. Bei Analysten kam der Deal zunächst positiv an: "Das wird dem Unternehmen dabei helfen, sich auf das Pharmageschäft zu konzentrieren", urteilten die Experten von Morgan Stanley. Die Aktien, die zeitweise 0,9 Prozent verloren hatten, notierten am Mittag 0,6 Prozent fester.

Im MDax ging es für Gea knapp drei Prozent bergauf. Bei dem Anlagenbauer soll neben Konzernchef Jürg Oleas nun auch Finanzvorstand Helmut Schmale vorzeitig gehen. Der überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Konzern steht seit längerem unter Druck. Oleas kommt mit seinen Kosteneinsparungen langsamer voran als geplant und musste seine Gewinnziele für 2017 zweimal zurücknehmen.

US-DATEN AM NACHMITTAG ERWARTET

Wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist, dürften am Nachmittag der Konjunkturindex des Fed-Bezirks von Philadelphia, die Frühindikatoren sowie die Zahlen vom Arbeitsmarkt zeigen. Nach Einschätzung der Postbank-Analysten sollten die Daten in der Summe auf eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs in den USA und eine solide Entwicklung am Arbeitsmarkt deuten. Auch die US-Notenbank sieht die heimische Wirtschaft trotz des Handelsstreits mit China weiter auf dem Wachstumspfad. Wie die Währungshüter am Mittwochabend in ihrem Konjunkturbericht mitteilten, bleibe der Ausblick positiv. Dies dürfte den Schluss nahelegen, dass die Federal Reserve an ihrem Kurs festhalte und ihren Leitzins in Kürze ein weiteres Mal anhebe, prognostizierten Börsianer.