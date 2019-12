Europas Börsianer wollen es am Hexensabbat nochmal wissen

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben am letzten Verfallstag des Jahres bei Aktien zugegriffen.

Allerdings waren die Umsätze in der Vorweihnachtszeit ruhig. Dax und EuroStoxx50 legten am Freitag um jeweils 0,3 Prozent zu auf 13.245 Zähler beziehungsweise 3751 Punkte. "Die Kauflaune der Anleger hierzulande hält sich vor den Feiertagen in Grenzen", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Kurz vor dem großen Verfall der Optionen, dem sogenannte Hexensabbat, wollen viele Anleger die Kurse noch in eine für sie günstige Richtung lenken - Kursausschläge sind daher nicht ungewöhnlich.

Das Pfund legte zum Dollar 0,3 Prozent zu auf 1,3047 Dollar. Für Gesprächsstoff sorgte der neue Chef der britischen Notenbank: Die Regierung von Premierminister Boris Johnson ernannte Andrew Bailey zum neuen Chef der Bank von England. Der 60-jährige löst Mark Carney ab und soll die Geldpolitik während des Ausscheidens aus der Europäischen Union steuern. Er ist seit 30 Jahren bei der Notenbank tätig und gilt als einer der profiliertesten Notenbanker des Landes. Auch die jüngsten Konjunkturdaten kamen gut an: Die britische Wirtschaft hatte im Sommer ein etwas stärkeres Wachstum geschafft als zunächst angenommen. Zudem stimmt am Freitag das britische Parlament über Johnsons Austrittsvertrag mit der EU ab; nach seinem klaren Wahlsieg wird damit gerechnet, dass die Abgeordneten diesmal zustimmen. "Der blutige Machtkampf zwischen dem britischen Unterhaus und der Regierung ist vorbei", schrieb Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen. Von nun an dürfte die Regierung wieder das Ruder übernehmen.

Der Ölpreis gab leicht nach, lag aber immer noch auf dem höchsten Niveau seit drei Monaten. Nordseeöl der Sorte Brent und leichtes US-Öl verbilligten sich um jeweils 0,2 Prozent auf 66,43 beziehungsweise 61,04 Dollar. Auf Wochensicht bleibt jedoch ein Plus von 1,9 beziehungsweise 1,6 Prozent. Die Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatten zuletzt die Stimmung gestützt. Einige Analysten rechnen damit, dass im kommenden Jahr die Nachfrage wieder anzieht. "Eine Welt mit weniger Unsicherheiten (nach der Teileinigung im Handelskonflikt) ist der Treiber hinter dem Optimismus beim Ausblick auf 2020", schrieben die Experten der Investmentbank ANZ.

NIKE-ZAHLEN LASTEN AUF ADIDAS

Zu den Verlierern an der Frankfurter Börse gehörten die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas, die zeitweise 0,7 Prozent nachgaben. Der wichtigste Rivale Nike hatte im abgelaufenen Quartal zwar Gewinn und Umsatz gesteigert. In Nordamerika, dem wichtigsten Markt, blieb das Wachstum aber hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Die Aktien von Royal Dutch Shell verloren ein Prozent. Der Ölkonzern rechnet mit Belastungen von bis zu 2,3 Milliarden Dollar im vierten Quartal. Zudem werde der Ölabsatz etwas geringer ausfallen als bislang angekündigt.