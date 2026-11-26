ERFURT/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ermittler von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaften mehrerer Länder haben am Mittwoch einen europaweiten Schlag gegen die organisierte Finanzkriminalität ausgeführt: Bei mehr als 300 Durchsuchungen in zwölf Ländern wurden 21 Verdächtige festgenommen und zahlreiche Dokumente, Datenträger sowie große Mengen Bargeld, Schmuck und Luxusautos sichergestellt, teilte das an der Aktion beteiligte Thüringer Landeskriminalamt in Erfurt mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

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Mit rund 100 Durchsuchungen war Nordrhein-Westfalen ein Schwerpunkt der Aktion. Hinzu kommen Einsätze in Deutschlands Nachbarländern Belgien, Niederlande und Frankreich sowie Italien, Estland und mehrere Länder Osteuropas. Mehr als 3.000 Beamte waren im Einsatz, hieß es weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die verhafteten Beschuldigten Mitglieder einer kriminellen Organisation sein, die über ein Betrugssystem mindestens 120 Millionen Euro gewaschen haben soll. Dazu seien mindestens 22 Scheinfirmen in Deutschland betrieben worden, die Rechnungen über Dienstleistungen ausstellten, die nie erbracht worden sind. Außerdem wird den Beschuldigten Steuerhinterziehung in Höhe von mindestens 18,9 Millionen Euro vorgeworfen./mse/DP/zb