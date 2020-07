In München finden vom 11. bis zum 21. August 2022 die European Championships statt. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen im Jahr 1972 beginnt für den Olympiapark damit ein neues Kapitel. Rund 4.400 Athleten treten in neun Disziplinen gegeneinander an, um eine der 158 Goldmedaillen zu gewinnen.

Gerade in puncto Nachhaltigkeit setzen die European Championships 2022 ein Zeichen: Für die Veranstaltungen im Olympiapark wird ausschließlich die bereits vorhandene Infrastruktur genutzt, um die Auswirkungen auf München und Umgebung gering zu halten.

Modulgebäude für mehr Nachhaltigkeit

Für die Vor- und Nachbereitung der European Championships hat Heinkel Modulbau, Blaubeuren, ein dreigeschossiges Bürogebäude in Modulbauweise im Olympiapark München errichtet. Die modulare Bauweise passt perfekt in das nachhaltige Konzept, da Modulgebäude jederzeit flexibel umgestaltet, erweitert oder verkleinert und umgesetzt werden können. Obwohl das Gebäude komplett zurückgebaut und in seine Werkstoffe zerlegt werden könnte, ist eine Mehrfachnutzung in den nächsten Jahrzehnten vorgesehen.

Das neu errichtete Bürogebäude im Olympiapark mit einer Fläche von 1.224 m2 wurde käuflich erworben und soll für mindestens fünf Jahre bestehen bleiben. Die Ausführung erfolgte nach einem vorgegebenem Farb- und Materialkonzept. 68 Container kamen beim Bau des Bürogebäudes zum Einsatz. 2021 soll in einem zweiten Bauabschnitt ein ebenfalls dreigeschossiger Anbau zur Miete folgen. Beide Gebäudeteile erhalten eine äußere Container-Optik und im Inneren eine moderne Bürolandschaft mit Glastrennwänden.

Das Bürogebäude in Modulbauweise im Überblick:

- Dreigeschossiges Bürogebäude mit einer Standzeit von über fünf Jahren

- Größe: 1.224 m2

- Bodenbeläge: Laminat, Fliesen, PVC und Nadelvlies

- 68 Container im 1. Bauabschnitt

- Brandschutz F30

- Aktuelle EnEV

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

