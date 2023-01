European Labour Market Barometer sinkt im Dezember weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lage an den europäischen Arbeitsmärkten hat sich im Dezember erneut etwas verschlechtert. Das European Labour Market Barometer sank um 0,2 Punkte auf 99,5 Punkte, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Alle nord- und osteuropäischen Länder lagen klar unter der neutralen Marke von 100 Punkten. "In vielen europäischen Ländern drücken Krieg und Energiekrise die Arbeitsmarktaussichten in den roten Bereich", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen".

Beide Komponenten des Arbeitsmarkt-Frühindikators des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB sanken gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit lag mit 98,1 Punkten deutlich unter der neutralen Marke von 100, was auf steigende Arbeitslosigkeit hindeutet. Die Beschäftigungskomponente befand sich mit 101,0 Punkten weiterhin im positiven Bereich und deutete auf steigende Beschäftigung hin.

