European Labour Market Barometer sinkt um 0,4 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Das European Labour Market Barometer ist im Juli um 0,4 auf 104,8 Punkte gesunken. "Die europäischen Arbeitsverwaltungen sehen die Arbeitsmärkte in Europa weiter im Aufwind. Aber die Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen einer neuen Corona-Welle nimmt zu", berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen".

In allen teilnehmenden Ländern lägen die Werte des Arbeitsmarkt-Frühindikators im positiven Bereich bei 100 Punkten oder höher. Allerdings seien die Werte auch in fast allen Ländern im Vergleich zum Juni zurückgegangen oder stagnieren. Lediglich in Tschechien, Österreich und Flandern gab es demnach leichte Anstiege.

Sowohl die Komponente für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit als auch die der Beschäftigung zeigen sich leicht gedämpft. Der Teilindikator für die künftige Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist im Juli um 0,1 auf 105,6 Punkte kaum gesunken. Damit steht er über dem Teilindikator für die Entwicklung der Beschäftigung, der deutlicher um 0,8 auf 104,0 Punkte zurückging.

August 03, 2021